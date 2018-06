Anzeige

Stuttgart/Plochingen (pol)Ein 59-jähriger Reisender hat am Donnerstagabend in einem Intercity zwischen Stuttgart und Plochingen mit seinem Koffer einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn verletzt. Nach Angaben der Polizei kam es bei der Fahrkartenkontrolle gegen 21.15 Uhr zunächst zu Streitigkeiten zwischen ihm und dem 50-jährigen Bahnmitarbeiter. In der Folge soll der Mann den 50-Jährigen gestoßen haben, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend stieg er nach jetzigem Kenntnisstand über den Mitarbeiter und zog hierbei seinen etwa 18 Kilogramm schweren Koffer hinter sich her. Hierbei erlitt der Mitarbeiter der Deutschen Bahn eine Verletzung an der Nase. Alarmierte Kräfte von Bundes- und Landespolizei trafen die beiden Beteiligten beim Halt des Zuges in Plochingen an. Der 59-jährige deutsche Staatsangehörige muss nun mit einem Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechnen.