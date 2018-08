Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:30 Uhr wurde eine 18-jährige Kirchheimerin auf dem Nachhauseweg von einer männlichen Person verfolgt, wie die Polizei berichtet. In der Lauterstrasse umklammerte der Mann die junge Frau und versuchte an ihre Handtasche zu gelangen. Wegen der heftigen Gegenwehr und den lautstarken Hilfe-Rufen der Frau ließ der Täter dann von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, schlank. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli mit Reißverschluss mit weißen Streifen an den Ärmeln. Er hatte zum Zeitpunkt der Tat sein Gesicht mit einer Maske bedeckt und trug Handschuhe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 07021/5010 an das Polizeirevier Kirchheim erbeten.