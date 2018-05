Anzeige

Filderstadt (pol)Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen bislang unbekannten Täter, nachdem dieser am Montagmorgen eine 13-Jährige getreten hat. Das Mädchen war nach Angaben der Polizei gegen 7.20 Uhr zusammen mit Freundinnen auf dem Radweg von der Schellingstraße kommend in Richtung Schulen unterwegs, als ihnen der Mann entgegenkam. Der Unbekannte lief auf die 13-Jährige zu und trat sie gegen das linke Bein. Währenddessen forderte der Mann das Mädchen auf, ihm aus dem Weg zu gehen. Danach ging er in Richtung Plattenhardt weiter und wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten nicht mehr angetroffen. Eine medizinische Versorgung des Mädchens, das seinen Schulweg fortsetzen konnte, war nicht erforderlich. Der Täter ist laut Beschreibung zirka 50 Jahre alt und hat kurz graue Haare. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke. Außerdem führte er eine auffallend große grüne Tasche mit sich. Hinweise werden unter Telefon 0711/7091-3 erbeten.