10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt

10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt Quelle: SDMG

10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt

10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt Quelle: SDMG

10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt

10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt Quelle: SDMG

10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt

10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt Quelle: SDMG

10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt

10.06.2018 Mann stürzt in Esslingen drei Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt Quelle: SDMG

Anzeige

Esslingen (red)Am Sonntagnachmittag ist ein Mann in der Augustinerstraße in Esslingen drei Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die nach Angaben eines Polizeisprechers aber nicht lebensgefährlich sind. Zur Bergung der Person wurde die Esslinger Feuerwehr hinzugezogen. Ein Baum musste abgesägt werden, damit der Mann mit der Drehleiter schonend gerettet werden konnte. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen war die Augustinerstraße voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern laut der Polizei derzeit an.