Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Mittwoch, kurz vor vier Uhr, ist der Polizei aus der Oberdorfstraße eine Unfallflucht gemeldet worden. Die Polizei fand einen vom Rad gestürzten 23-Jährigen, der am linken Bein verletzt war. Er gab an, dass ihn ein Pkw angefahren hätte und dann in unbekannte Richtung davongefahren sei. Eine Beschreibung des flüchtigen Fahrzeuges konnte er nicht geben.

Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht und dort zum Unfallhergang vernommen. In der Klinik räumte er ein, selbstverschuldet gestürzt zu sein und die Unfallflucht nur erfunden zu haben. Es wurde eine Blutprobe gemacht. Der Verletzte wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Vortäuschen einer Straftat angezeigt.