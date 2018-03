Anzeige

Esslingen (pol) Am Samstagabend ist eine 85-jährige Frau von einem anderen Fahrgast aus einem Bus gestoßen worden. Die betagte Dame war gegen 18.25 Uhr mit dem Linienbus unterwegs und wollte an der Haltestelle am Hirschlandkopf aussteigen. Dabei blieb sie unabsichtlich an der Umhängetasche eines 42-jährigen Fahrgastes hängen. Dieser stieß daraufhin die Seniorin aus dem Bus, worauf diese auf den Boden fiel.

Dabei verletzte sie sich glücklicherweise nur leicht. Der Busfahrer verständigte die Polizei. Bei der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Beamten und widersetzte sich. Der alkoholisierte und psychisch auffällige Mann wurde in Gewahrsam genommen.