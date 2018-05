13.05.2018 Tödlicher Motorradunfall auf der Neckarstraße in Nürtingen.

Nürtingen (red) Ein stadtauswärts fahrender Motorradfahrer fuhr nach ersten Informationen bei Rot über eine Ampel und prallte auf einen Pick up. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Pick up erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Die Neckarstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.