Ein Mann aus Nürtingen fällt der Polizei auf, weil er mehrmals sein Auto abwürgt. Als sie ihn kontrollieren will gibt er Gas. Später zeigt er einen selbstgemachten Führerschein.

Nürtingen (pol) Gegen 22 Uhr würgte ein 28-jähriger Autofahrer vor den Augen einer Polizeistreife mehrmals den Motor seines Pkw ab. Als sich der Streifenwagen auf einer zweispurigen Straße dann neben den Pkw des Mannes setzte, erschrak dieser offensichtlich, was für die Beamten an seinen weit aufgerissenen Augen und der Tatsache erkennbar war, dass er plötzlich an einer für ihn grün zeigenden Lichtzeichenanlage anhielt. Grund genug für die Beamten, ihn einer näheren Kontrolle zu unterziehen.

Selbst gemachter Führerschein vorgezeigt

Doch weit gefehlt. Als der 28 -Jährige realisierte, dass er nun kontrolliert werden sollte, gab er Gas und versuchte sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu unterziehen. In der Galgenbergstraße war dann seine Fahrt zu Ende und er sollte seinen Führerschein vorzeigen.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als ihnen dann ein selbst gefertigter Führerschein, angeblich ausgestellt von einer "International Automobile Association" ausgehändigt wurde. Es konnte schon nicht mehr verwundern, dass das angebliche Ausstellungsdatum des Dokumentes auf einen Sonntag fiel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.