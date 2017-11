Anzeige

Stuttgart (red) – Ein 70 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend im Stadtteil Feuerbach auf seine 42 Jahre alte Ehefrau geschossen und dabei einen 59 Jahre alten Nachbarn durch einen weiteren Schuss leicht verletzt. Die Ursache war offenbar ein Beziehungsstreit unter den Eheleuten.

Gegen 19 Uhr kam es laut Polizeiangaben zwischen dem 70-Jährigen und der 42-Jährigen in deren Wohnung zu einer Auseinandersetzung. „Wir gehen von einem Beziehungsstreit aus“, sagte ein Sprecher der Polizei. In dessen Verlauf flüchtete die Frau aus der zu Bekannten in eine Nachbarwohnung. Der Ehemann folgte ihr mit einer Schusswaffe in der Hand. In der Wohnung des Nachbarn gab er einen Schuss auf die Ehefrau ab, der sein Ziel jedoch verfehlte – die Frau blieb unverletzt. Dem 59 Jahre alten Bekannten, der Ehefrau , sowie dessen zwischenzeitlich eingetroffenem Sohn, gelang es schließlich, dem aufgebrachten Schützen zu überwältigen und ihm seine Waffe abzunehmen. Anschließend verständigten die beiden die Polizei. Beim Gerangel um die Waffe löste sich allerdings ein weiterer Schuss, der den 59-Jährigen an der Hand verletzte.

Am Abend waren Rettungskräfte vor Ort und kümmerten sich um die 42-Jährige und den 59-Jährigen und brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Schusswaffe handelte es sich um einen Revolver, den der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand legal besessen hat. Der 70 Jahre alte Schütze wurde festgenommen und wird heute mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.