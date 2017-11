Anzeige

Oberensingen (pol) - Eine 29-Jährige wird verdächtigt, in der Nacht zum Dienstag ihren früheren Partner mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen und mit einem Messer verletzt zu haben. Der 30-Jährige sendete laut Polizeiangaben gegen 04:15 Uhr einen Notruf ab und teilte der Polizei mit, dass er gerade erst wieder zu sich gekommen sei. Mit einer Verletzung am Kopf und stark blutenden Schnittwunden am rechten Oberarm und rechten Bein konnte er auf dem Gehweg in der Hauffstraße angetroffen werden. Das Opfer teilte mit, dass er sich zuvor in der Wohnung seiner Ex-Freundin in der Grötzinger Straße aufgehalten habe, um dort Sachen zu holen, wobei es zu einem heftigen Streit gekommen ist. Die 29-jährige Frau sei mit einem Messer auf ihn losgegangen. Beim Verlassen der Wohnung hätte er einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen und ist ohnmächtig geworden.

Der Verletzte wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen an der Wohnung der Beschuldigten schrie diese laut umher und warf Gegenstände gegen die Tür. Die erheblich unter Alkoholeinwirkung stehende Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde, nachdem sie sich etwas beruhigt hatte, ebenfalls in eine Klinik gebracht. Eine Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen hat gegen die Täterin ein Unterbringungsbefehl erhoben. Wegen eines ähnlichen Falls wurde schon einmal Anklage gegen die Frau erhoben. Sie wurde im Anschluss in eine psychatrische Klinik eingeliefert.