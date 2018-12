Anzeige

Kirchheim u. Teck (pol) Im Bereich der Hindenburgstraße ist es am Samstagmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der vier bislang unbekannte Personen auf einen 25-Jährigen eintraten und einschlugen.

Der 25-Jährige bemerkte gegen 11.30 Uhr in seinem Hofraum vier ihm unbekannte Personen, weshalb er diese ansprach und aufforderte sein Grundstück zu verlassen. Als Reaktion hierauf wurde er von den Personen zuerst beleidigt, nachfolgend wurde auf ihn eingeschlagen und getreten. Die Personen entfernten sich anschließend in unterschiedliche Richtungen von der Örtlichkeit. Der Geschädigte, der den Vorfall erst circa 45 Minuten später bei der Polizei zur Anzeige brachte, wurde nach ambulanter Behandlung in einer Klinik wieder nach Hause entlassen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.