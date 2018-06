Anzeige

Esslingen (pol)Der Verursacher eines schweren Verkehrsunfalls in Esslingen, der im Anschluss zwei schwerverletzte Insassen im verunglückten Fahrzeug zurückgelassen hatte, befindet sich nach Angaben der Polizei mittlerweile in Untersuchungshaft. Am frühen Sonntagmorgen war ein Audi A5 um kurz nach 5.30 Uhr in der Alleenstraße mit drei jungen Männern verunglückt. Das Fahrzeug kam nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen wurde am Bordstein ausgehoben, krachte im Anschluss gegen einen massiven Baum und blieb erst nach einer Strecke von über 40 Metern stehen.

Der Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle und ließ seine beiden 18 und 22 Jahre alten Mitfahrer mit zum Teil schwersten Verletzungen zurück. Umfangreiche Ermittlungen der Verkehrs- und der Kriminalpolizei führten auf die Spur eines 22-Jährigen, der in dringendem Verdacht steht, das Fahrzeug zum fraglichen Zeitpunkt gefahren zu haben. Da der junge Mann sich offensichtlich dem Strafverfahren entziehen wollte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl gegen ihn. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos. Am Dienstagabend musste der Gesuchte aufgrund seiner bei dem Unfall erlittenen Verletzungen eine Klinik aufsuchen. Polizeibeamte nahmen ihn dort um 22 Uhr fest.

Der Festgenommene wurde im Laufe des Mittwochnachmittags der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt, die den bestehenden Haftbefehl in Kraft setzte. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.