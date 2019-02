Anzeige

Nürtingen (pol)Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Kirchstraße am Mittwochabend hat die Polizei einen der beiden Verdächtigen kurz nach der Tat im Zuge der Fahndung festgenommen. Der 30-jährige, weißrussische Staatsangehörige aus Wendlingen befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Laut Polizeibericht war die Polizei gegen 18.15 Uhr vom Sicherheitspersonal des Marktes alarmiert worden, nachdem zwei Männer mehrere Parfumflakons im Wert von mehreren hundert Euro in eine eigens dafür präparierte Tasche gesteckt und die Kasse passiert hatten. Die beiden Verdächtigen waren anschließend in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Der Mitarbeiter verfolgte einen der mutmaßlichen Diebe, verlor ihn aber im Bereich eines Elektronikmarkts in der Frickenhäuser Straße aus den Augen.

Die Polizeihundeführerstaffel stellte wenig später den auf dem Gelände des Elektronikmarkts hinter einem Container versteckten 30-Jährigen und nahm ihn fest. Auch die Tasche mit dem Diebesgut, die im Container versteckt war, wurde sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt, der gegen den einschlägig polizeilich bekannten Mann die Untersuchungshaft anordnete. Gegen ihn und seinen Komplizen, zu dem die Ermittlungen noch andauern, wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.