Kirchheim (pol)Seine Hose hatte der Mann laut Zeugen bis zu den Knien heruntergelassen, sein Kopf war vermummt. Gegen 7.20 Uhr lief der 23-jährige so über das Schulgelände in der Wollmarktstraße, die Polize konnte ihn schließlich in der Nähe der Schule festnehmen. Dabei spuckte und trat er nach den Beamten. Eine Polizistin wurde leicht verletzt. Laut Polizei wird er angezeigt, inzwischen wurde er wieder entlassen.