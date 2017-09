Köngen (pol) - Völlig aus dem Ruder gelaufen ist am späten Montagabend laut Polizei ein Beziehungsstreit zwischen einem 36-jährigen Mann und seiner 24 Jahre alten Partnerin in der Kirchheimer Straße. Eine Zeugin hatte gegen 23.10 Uhr beobachtet, wie der Mann die Frau unter lautem Geschrei kopfüber aus einem Fenster der gemeinsamen Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses hängen ließ. Als die Polizei wenig später vor Ort eintraf, hatte sich die Situation zwar schon wieder beruhigt. Da sich die 24-Jährige jedoch weiterhin bedroht sah, wurde der 36-Jährigen wegen des Verdachts einer versuchten gefährlichen Körperverletzung vorläufig festgenommen, kurz darauf aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern derzeit noch an.

