Wendlingen (red) - Am Mittwochnachmittag fuhr ein älterer Mann zur Tankstelle in der Heinrich-Otto-Strasse in Wendlingen. Beim Ausparken fuhr er laut Süddeutscher Mediengesellschaft erst gegen einen Mercedes Sprinter, legte dann den Vorwärtsgang ein und durchfuhr den Eingang der Tankstelle und kam im Verkaufsraum zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt und von einem Notarzt versorgt. Im Verkaufsraum war zu der Zeit niemand.

