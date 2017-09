Anzeige

Wolfschlugen (pol) - Ein Bewohner der Asylantenunterkunft in der Straße Winkelwiesen hat am Donnerstagnachmittag einen Mann mit einem Messer bedroht.

Wie die Polizei berichtet, fühlte sich der 20-jährige Asylant um kurz nach 16 Uhr von einem 57-Jährigen, der beim benachbarten Wertstoffhof Grünschnitt ablud, gestört. Er drohte dem Älteren zunächst verbal und beleidigte ihn. Als der 57-Jährige zum Bauhof ging, verfolgte ihn der Heranwachsende und bedrohte ihn mit einem Messer. Bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Gelände hatte sich der Eritreer inzwischen in seinen Wohncontainer zurückgezogen und die Tür verschlossen. Der Aufforderung, diese zu öffnen, folgte er nicht. Ein Beamte öffnete die Tür daraufhin gewaltsam und die Polizei nahm den jungen Mann mit Unterstützung eines Polizeihundes fest. Da er sich erheblich wehrte und sich selber verletzen wollte, musste der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in einer Fachklinik untergebracht werden.