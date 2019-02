Anzeige

Wendlingen (pol)Nach zwei Zeugen eines Vorfalles, der sich am Sonntagmittag auf dem Park & Ride Parkplatz am Neckarwasen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß dort gegen 13.45 Uhr ein 56-jähriger Radfahrer auf einem Stein, um Pause zu machen, als die beiden Zeugen dort in ihren Wagen stiegen.

Wenig später erkannten sie den Radler wieder, als dieser neben seinem Fahrrad auf der Steigung vom Parkplatz in Richtung Gottlieb-Daimer-Straße / Neckarbrücke lag, wo er möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache zusammengebrochen war.

Beide leisteten mit Unterstützung eines weiteren hinzugekommenen Passanten sofort erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der 56-jährige wurde vom Rettungsdienst anschließend zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die beiden Zeugen den Unglücksort bereits verlassen.

Die Verkehrspolizei Esslingen bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.