Wendlingen (pol)Ein Mann ist am Montagvormittag in Wendlingen geschlagen und bestohlen worden. Der 46-Jährige befand sich um 11.30 Uhr am Busbahnhof, als zwei ihm bekannte Männer auf ihn zukamen und ohne Vorwarnung auf ihn einschlugen. Hierbei fielen das Handy des Opfers und dessen Geldbeutel zu Boden. Die Tatverdächtigen hoben beides auf und entfernten sich in Richtung Stadtmitte. Im Rahmen der Fahndung konnten sie kurze Zeit später angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Männer im Alter von 29 und 34 Jahren standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Tests ergaben Werte von um die zwei Promille.

Beim Jüngeren konnte das Handy gefunden werden. Den Geldbeutel hatten die beiden nicht mehr bei sich. Der 46-Jährige zog sich erhebliche Gesichtsverletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.