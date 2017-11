Anzeige

Esslingen (pol) - Wegen gefährlicher Körperverletzung sucht das Polizeirevier

Esslingen unter der Telefonnummer 0711/39900 Zeugen und erbittet Hinweise zum Täter.

Wie die Polizei berichtet befand sich ein 47-jähriger Mann am Dienstagabend gegen 23.20 Uhr am Esslinger Bahnhofsvorplatz vor einer dortigen Gaststätte, als ihm ein bislang Unbekannter mit einer Bierflasche gegen das Ohr schlug. Hierbei zog er sich eine Platzwunde zu und der verständigte Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankhenhaus. Der Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Den Aussagen des Attackierten zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen Mann zwischen 18 und 25 Jahren, der etwas 180 cm groß ist. Er trug ein weiß-graues Basecap, weiße Schuhe, graue Jeans und eine olivgrüne Jacke.