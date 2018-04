Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Freitagabend kam es in Echterdingen zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, bei der ein 26-Jähriger niedergeschlagen wurde. Eine Passantin wählte um 20.17 Uhr die Notrufnummer und berichtete der Polizei, dass in der Humboldtstraße ein Mann niedergeschlagen worden sei. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 26-jährigen Mann aus Leinfelden-Echterdingen, der auf dem Boden lag und zeitweise nicht mehr ansprechbar war. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Nach Angaben der Anruferin war der Täter nach dem Faustschlag über die angrenzenden Felder geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, endete ergebnislos. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt. Der Polizeimeldung zufolge, ist der Flüchtige zwischen 20 und 30 Jahre alt, 170 cm groß, von schmächtiger Gestalt und hat einen dunklen Teint. Beim Tathergang war der Unbekannte mit einer dunklen Jacke bekleidet und führte eine Kühltasche eines Einkaufsmarktes mit sich. Der Vorfall wurde zumindest von einer weiteren Person beobachtet. Das Polizeirevier Filderstadt bittet daher unter der Telefonnummer 0711/70913 um Zeugenhinweise.