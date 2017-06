Wernau (pol) - Am Freitag um 19.25 Uhr ist der Polizei über Notruf gemeldet worden, dass ein maskierter Mann sich mit einem Messer in der Hand auf einem Schotterweg zwischen den Wernauer Baggerseen und den Sportanlagen aufhalte. Dort traf ihn die Polizei dann auch an. Auf die mehrmaligen Aufforderungeni, das Messer wegzuwerfen, reagierte der 35-Jährige nach Polizeiangaben genauso wenig wie auf die Drohung, sonst Pfefferspray anzuwenden. Stattdessen ging er weiter unbeirrt mit vorgehaltenem Messer auf die Polizeibeamten zu, sodass diese tatsächlich das Pfefferspray einsetzten. In Folge dessen warf der Mann das Messer weg. Er wehrte sich heftig, als die Polizei ihn zu Boden brachte und wurde anschließend auf das Polizeirevier Nürtingen gebracht. Es handelt sich bei dem Täter um einen gambischen Staatsangehörigen, dessen Motiv noch unbekannt ist.

