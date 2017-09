Anzeige

Kirchheim (pol) - Vermutlich unter Alkoholeinwirkung stehend, hat ein VW-Fahrer am Dienstag, gegen 0.20 Uhr, auf der Nürtinger Straße (B 297) einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach einfach weitergefahren.

Wie die Polizei berichtet, war ein 55-Jähriger mit seinem Skoda Kodiaq auf der Bundesstraße in Richtung Reudern unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Recyclingparks wurde er von einem VW Passat überholt. Beim Wiedereinscheren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Skoda vorne links und der VW am hinteren rechten Eck beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der VW-Lenker einfach weiter. Der 55-Jährige konnte sich das Kennzeichen merken und verständigte die Polizei. Diese traf den 45-jährigen Fahrer des Firmenfahrzeugs zu Hause an. Da er nach Alkohol roch, wurde er zur Blutentnahme gebracht. Sein Führerschein wurde einbehalten. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.