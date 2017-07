Plochingen (pol) - Am Samstag hat ein Mann aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Kindergruppe gefahren.

Kurz nach 20 Uhr wollte der 57-Jährige zu einer Veranstaltung in der Stadthalle eine größere Menge an Getränke anliefern. Hierzu befuhr er rückwärts mit seinem Daimler-Benz den Vorplatz der Veranstaltungshalle. Plötzlich sackte er nach mehreren Zeugenangaben bewusstlos am Steuer zusammen. Der führerlose Pkw rollte noch einige Meter rückwärts und touchierte hierbei drei Kinder beziehungsweise Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren, bevor das Fahrzeug gegen eine Betoneinfassung prallte und dort zum Stehen kam.

Die drei Minderjährigen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Der 57-jährige Fahrer wurde ebenfalls zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die Ursache der plötzlichen Bewusstlosigkeit ist medizinisch. Eine politisch motivierte Tat kann laut Polizei ausgeschlossen werden. Das Verkehrskommissariat Esslingen hat die Ermittlungen übernommen.