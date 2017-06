Schlaitdorf (pol) - Ein 22-Jähriger hat am Donnerstagabend einen größeren Einsatz der Rettungskräfte in der Altenrieter Straße ausgelöst. Der junge Mann war gegen 22.15 Uhr auf das Dach eines Wohnhauses gestiegen und drohte herunterzuspringen. Erst nach langem Zureden konnte er von einem Polizeibeamten schließlich davon abgehalten und überredet werden, wieder vom Dach zusteigen. Er begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Neben zahlreichen Streifen der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilungen Schlaitdorf, Neckartenzlingen und aus Filderstadt mit der Drehleiter sowie des Rettungsdienstes mit mehreren Besatzungen vor Ort.

