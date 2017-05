Reutlingen (pol) - Ein 52-jähriger Kletterer ist am Sonntagmittag in der Nähe des Wanderparkplatzes an der Burgruine Hohenneuffen etwa 10 Meter abgestürzt und hat sich hierbei schwer verletzt.

Anzeige

Ursächlich dürfte ein Fehler beim Abseilen gewesen sein. Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Der Stuttgarter war zusammen mit seiner Familie an einem Kletterfelsen unterwegs, an welchem sich ausgewiesene Kletterrouten befinden. Er wollte sich von oben abseilen und beachtete hierbei die gebotenen Sicherungsmaßnahmen nicht. Zur Rettung des Verletzten wurde neben einem Rettungshubschrauber auch die Bergwacht eingesetzt.