Esslingen (pol) - Am frühen Samstag ist ein junger Mann durch die Decke einer Lagerhalle in der Zeppelinstraße gebrochen und etwa acht Meter tief gestürzt. Nach Angaben der Polizei fand ein Bediensteter den 27-jährigen Mann gegen 9.30 Uhr in hilfloser Lage mit schweren Verletzungen auf dem Boden liegend vor. Der Verletzte wurde in eine Klinik eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der alkoholisierte 27-Jährige vermutlich schon gegen 2 Uhr auf das Dach der Lagerhalle geklettert war, vermutlich um hier eine Zigarette zu rauchen. Dabei brach er durch ein Oberlichtfenster und fiel zunächst auf einen abgestellten Sprinter. Im weiteren Verlauf stürzte er auf mehrere Arbeitsgeräte, die auf dem Boden lagerten. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern noch an.