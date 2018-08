Anzeige

Frickenhausen (pol)Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr in der Kruppstraße in Frickenhausen schwer verletzt worden. Auf dem Gelände eines Betonwerks waren nach Polizeiangaben mehrere Arbeiter mit Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten beschäftigt. Ein 29-Jähriger warf dabei zusammen mit einem Mitarbeiter mehrere bis zu 17 kg schwere Stahlplatten vom Laufsteg eines Förderbandes, das sich auf dem Dach eines Silos befindet, etwa 18 Meter nach unten. Ein im Hof vorbeilaufender 52 Jahre alter Arbeiter wurde von einer dieser Platten getroffen. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Ein Vertreter des Gewerbeaufsichtsamts kam im Laufe des Vormittags an den Unglücksort. Der Sachbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen.