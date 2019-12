Stuttgart-Vaihingen (pol)Ein 55-jähriger Mann hat in der Nacht auf Montag gegen 0.15 Uhr in einer S-Bahn von Stuttgart nach Filderstadt einen 26-jährigen Fahrgast mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei berichtet, gerieten die zwei Männer in einer S-Bahn der Linie S2 zunächst in eine verbale Streitigkeit. In deren Verlauf soll der 55-Jährige deutsche Staatsangehörige ein Küchenmesser aus seiner Hosentasche gezogen, es dem Reisenden vorgezeigt und ihn verbal mit dem Tode bedroht haben.

Der 26-Jährige meldete den Vorfall dem Lokführer, der letztendlich die Polizei alarmierte. Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei nahmen den mutmaßlichen Täter noch in der S-Bahn am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen vorläufig fest. Bei dem im Landkreis Esslingen wohnhaften Mann konnten anschließend noch weitere Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.