Mann auf Festo-Baustelle von Stahlträger erwischt

3,5 Tonnen schweres Bauteil verletzt 46 Jahre alten Arbeiter

Ein Stahlträger hat am Mittwochmorgen einen Arbeiter auf der Festo-Baustelle in Esslingen-Berkheim erwischt. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.