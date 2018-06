Anzeige

Wendlingen (pol) Gegen einen 21-jährigen Gambier ermittelt das Polizeirevier Nürtingen, nachdem dieser am frühen Montagmorgen in eine Wohnung in der Brückenstraße eingestiegen ist. Gegen 4.45 Uhr wachte der Inhaber der Erdgeschosswohnung auf, als plötzlich der 21-Jährige dessen Schlafzimmer betrat. Als dieser bemerkte, dass er nicht alleine in der Wohnung war, suchte er sofort das Weite. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Unbekannte über eine vermutlich nicht richtig verriegelte Balkontüre Zutritt zu der Wohnung verschafft. Bei der Suche nach Stehlenswertem ließ er zwei Mobiltelefone mitgehen, bevor er auf den Bewohner traf und flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen, konnte der 21-Jährige in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Eines der zuvor gestohlenen Mobiltelefone wurde bei ihm gefunden und sichergestellt. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er im Laufe des Vormittags wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.