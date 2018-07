Anzeige

Esslingen (pol)Offensichtlich mit zu viel Schwung wollte ein 39-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in eine Parklücke einparken. Im Parkhaus eines Baumarktes in der Dornierstraße fuhr der Mann laut der Polizei gegen 18.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta dabei so heftig gegen einen Betonpfeiler, dass sowohl dieser, als auch der Pkw massiv beschädigt wurden. Allein am Ford war ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstanden. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich. Die Beschädigungen an der Baukonstruktion können noch nicht beziffert werden.