Lenningen (pol) - Radfahrer haben am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr bei einer Radtour im Waldgebiet Hirschtal im Bereich Höllloch Verwesungsgeruch wahrgenommen. Als sie daraufhin das dortige Geröllfeld absuchten, entdeckten sie nach Polizeiangaben etwa 100 Meter unterhalb eines Trampelpfades eine stark verweste männliche Leiche. Der etwa 190 cm große Mann trug eine grünlich/blaue Latzhose, Wanderschuhe, ein grünes T-Shirt und eine schwarze Armbanduhr. Die Bergwacht Lenningen wurde zur Bergung des Leichnams in dem schwierigen Gelände angefordert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identifizierung des Toten und zu den näheren Todesumständen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden auch die aktuellen Vermisstenfälle überprüft.

