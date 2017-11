Anzeige

Stuttgart (pol) - Zwei 28 und 42 Jahre alte Männer haben am Mittwoch versucht, in einem Supermarkt an der Breitscheidstraße einzukaufen, obwohl dieser eigentlich aufgrund des Feiertags geschlossen war. Die beiden Männer betraten nach Angaben der Polizei unabhängig voneinander gegen 20.30 Uhr offenbar über eine defekte Eingangstür den Supermarkt. Dort gingen sie zunächst durch die Regale und packten Waren in ihren Einkaufskorb. Erst als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollten, bemerkten sie, dass kein Personal im Geschäft war. Zu allem Überfluss löste in diesem Moment auch noch der Einbruchsalarm aus. Daraufhin stellten die beiden ihren Einkauf wieder zurück in die Regale und alarmierten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die Eingangstür offenbar aufgrund eines technischen Defekts nicht richtig schloss. Ein Mitarbeiter des Marktes behob den Schaden.