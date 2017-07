Reichenbach (pol) - Dem sofortigen Anruf eines Zeugen ist es zu verdanken, dass in den frühen Mittwochmorgenstunden ein 39-Jähriger nach dem Aufflexen eines Zigarettenautomaten geschnappt werden konnte.

Der vorläufig Festgenommene und eine weitere unbekannte flüchtige Person sind dabei beobachtet worden, wie sie, kurz nach 3 Uhr, in der Kanalstraße den an der Außenwand eines Restaurants angebrachten Automaten mit einem Trennschleifer öffneten. Als erste Streifen wenig später dort eintrafen, ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht in verschiedene Richtungen. Im Zuge der Fahndung wurde der 39-jährige Tatverdächtige noch in unmittelbarer Nähe in einem Gebüsch von einer Fußstreife entdeckt und vorläufig festgenommen. Sein in Richtung Freibad flüchtender Komplize konnte laut Polizei unerkannt entkommen. Nach den bisherigen Ermittlungen sind die beiden durch die anrückende Polizei gestört worden, sodass sie vermutlich keine oder nur wenige Zigarettenpackungen mitnehmen konnten. Der 39-Jährige hatte bei seiner Festnahme weder Diebesgut noch das Tatwerkzeug, eine Akku betriebene Flex, dabei. Der Schaden am Automat dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiposten hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 07153/95510 entgegen.