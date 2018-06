Anzeige

Neckartenzlingen (pol)Eine verdächtige Beobachtung, bei der ein etwa 14 Jahre altes Mädchen von einem noch unbekannten Autofahrer angesprochen worden ist, hat ein Pkw-Lenker am Donnerstagabend in der Stuttgarter Straße gemacht. Das Mädchen hatte gegen 19.30 Uhr an einer Bushaltestelle gewartet, als ein schwarzer Renault Twingo neben ihr stoppte. Der Zeuge beobachtete das Geschehen und bemerkte, dass sich das Mädchen bei dem Gespräch offensichtlich unwohl fühlte, weshalb er ebenfalls die Bushaltestelle ansteuerte. Nachdem der Twingo weggefahren war, sprach er das Kind an, das ihm gegenüber erklärte, dass der Fahrer des Twingo ihr Geld für sexuelle Leistungen angeboten habe. Der Zeuge nahm daraufhin sofort die Verfolgung des anderen Fahrzeugs auf, konnte es aber nicht mehr sichten. Als er wenig später an die Bushaltestelle zurückkehrte, war schließlich auch das Mädchen nicht mehr da. Der Polizeiposten Neckartenzlingen sucht nun nach dem Kind und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07127/32261 zu melden.