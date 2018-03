Anzeige

Ostfildern - Kemnat (pol) - Ein stark alkoholisierter, 49-jähriger Mann hat am frühen Freitagabend drei junge Mädchen in der Buslinie 131 von Esslingen nach Kemnat unsittlich angesprochen und sich dabei offensichtlich in den Schritt gefasst. Polizeiangaben zufolge, fragte der Mann die Jugendlichen, ob sie in der Gruppe mit ihm Sex haben wollten. Zu Berührungen oder weiteren Handlungen kam es nicht. Die jungen Mädchen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren konnten an der Bushaltestelle Rosenstraße vor dem Mann, der an derselben Station ausstieg, weglaufen. Er wurde vond er Polizei vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Aufgrund seines hohen Alkoholpegels konnte er bislang nicht vernommen werden.