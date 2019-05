Filderstadt (pol) Ein 13-jähriges Mädchen soll am Dienstagmorgen auf einer Schultoilette in Bernhausen sexuell missbraucht worden sein. Die Schülerin begab sich kurz nach neun Uhr auf die Mädchen-Toilette der Schule in der Gotthard-Müller-Straße.

Dort soll sich ihren Angaben nach ein Mann befunden haben, der sie mehrfach auf den Mund küsste und ihr T-Shirt ausgezogen hätte. Anschließend sei die 13-Jährige zu Boden gestoßen und unsittlich berührt worden.

Da sich das Mädchen gewehrt haben soll, hat der Mann von ihr abgelassen und sei davongelaufen. Den Vorfall teilte sie erst am Mittwoch ihren Eltern mit, worauf die Mutter zusammen mit ihrer Tochter Anzeige beim Polizeirevier Filderstadt erstattete.

Der Mann sei etwa 30 Jahre alt, zirka 170 bis 180 cm groß und durchtrainiert. Er hat schwarze Haare und braune Augen. Der Unbekannte soll eine Bluejeans und ein graues T-Shirt getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei unter Telefon 0711/7091-3 erbeten.