Anzeige

Wendlingen, 16.06.2010, 12.50 Uhr, Mädchen angesprochen - Zeugenaufruf



Ein 12-jähriges Mädchen ist am Mittwochmittag in Wendlingen von einem Unbekannten angesprochen worden. Die Schülerin war zu Fuß auf dem Gehweg der Kappellenstraße in Richtung Neuffener Straße unterwegs. Bei der Einmündung Teckstraße hielt ein Autofahrer mit einem schwarzen Kombi am rechten Fahrbahnrand an. Der Unbekannte fragte die 12-Jährige, ob er sie einladen dürfe und forderte sie auf, in seinen Pkw zu steigen. Die Schülerin reagierte aber richtig, lehnte das Angebot ab und lief schnell weiter. Dabei sah sie noch, wie der Unbekannte mit seinem Pkw wendete und von der Kapellenstraße nach rechts in Richtung Kirchheim abbog. Der Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt, hatte graue, volle, nach hinten gekämmte Haare und trug ein Hemd mit Krawatte. Er fuhr einen schwarzen Pkw Kombi, eventuell der Marke Mercedes. An der Beifahrerseite hingen zwei Hemden auf Bügeln.

Ob es sich hierbei um einen Vorfall mit kriminellem Hintergrund oder nur um eine harmlose Begebenheit handelt, konnte bisher nicht geklärt werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wendlingen unter Telefon 07024 920990 entgegen.



Reichenbach, 16.06.2010, 16.40 Uhr, 62-Jähriger starb bei Treppensturz



Tödliche Verletzungen erlitt ein 62-Jähriger bei einem Treppensturz am Mittwochnachmittag in Reichenbach. Der Mann war bei seinem Nachbarn, um gemeinsam Alkohol zu trinken. Auf dem Heimweg stürzte der 62-Jährige die Treppe im Haus hinunter und schlug mit dem Kopf auf. Der sofort verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.



Plochingen, 16.06.2010, 10.00 Uhr, Trickdieb unterwegs -Zeugenaufruf



Erneut war ein Trickdieb am Mittwoch in Plochingen unterwegs. Der Unbekannte sprach in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes Am Fischbrunnen eine 54-jährige Frau an. Er bat sie, eine 1 Euromünze in zwei 50 Centstücke zu wechseln. Während des Wechselvorganges fiel der 54-Jährigen ihre Geldbörse zu Boden. Der Unbekannte hob sie auf und gab sie zurück. Kurze Zeit später bemerkte die Frau, dass mehrere hundert Euro fehlten. Sie kann den Täter wie folgt beschreiben: Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, zirka 175 cm groß und hat dunkle kurze Haare. Der Trickdieb sprach deutsch mit ausländischem Akzent und hat südländisches Aussehen. Der Mann war mit einer dunklen Hose und einem dunklen karierten Hemd bekleidet. Hinweise bitte an den Polizeiposten Plochingen unter Telefon 07153 307-0.



Ostfildern, 16.06.2010, 19.15 Uhr, Vor Polizeikontrolle geflüchtet



Eine Polizeistreife war am Mittwochabend in Nellingen unterwegs. Am Kreisverkehr Denkendorfer-/Marie-Curie-Straße sahen die Beamten wie zwei Rollerfahrer mit Sozius in einen Feldweg abbogen. Die Streife fuhr ihnen hinterher und forderte sie mittels Haltezeichen zum Stehenbleiben auf. Daraufhin flüchteten beide Rollerlenker in unterschiedliche Richtungen. Die Polizisten fuhren einem Roller hinterher, bei dem der Sozius das Kennzeichen verdeckte. Beim Hinterherfahren streifte das Kraftrad den Streifenwagen auf einem Feldweg, der von der Neuhauser Straße abzweigt. Hierdurch geriet das Zweirad ins Schlingern und der 15-jährige Beifahrer fiel in den Grünstreifen. Ohne anzuhalten setzte der Rollerfahrer seine Flucht fort. Die Streife hielt sofort an und die Beamten kümmerten sich um den leicht verletzten Jugendlichen. Als Fahrer konnte im Laufe des Abends ein weiterer 15-jähriger Jugendlicher aus Esslingen ermittelt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 3000 Euro.



Wendlingen, 15./16.06.2010, Gaststätteneinbruch



In der Nacht zum Mittwoch brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Heinrich-Otto-Straße ein. Der Unbekannte gelangte gewaltsam über ein Fenster ins Innere und entwendete aus einer Schublade der Theke den Bedienungsgeldbeutel mit Wechselgeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.



Nürtingen, 16.06.2010, Wohnungseinbrecher unterwegs



Ein Wohnungseinbrecher war am Mittwochabend in der Zeit von 19.45 Uhr bis 22.45 Uhr auf dem Steinenberg unterwegs. Der Unbekannte brach über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus dem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke in bislang unbekanntem Wert entwendet. Der Täter dürfte vermutlich durch das Heimkommen des Hausbesitzers gestört worden sein, da lediglich der Schlafzimmerbereich betreten wurde. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Am Tatort konnten mehrere Spuren gesichert werden. Die Polizei in Nürtingen hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.



Kirchheim, 16.06.2010, 13.40 Uhr, Kamera filmte Unfallflucht



Dank einer Videoüberwachung in einem Parkhaus am Widerholtplatz konnte die Polizei eine dreiste Unfallflucht sofort aufklären. Ein 69-jähriger Fordlenker beschädigte beim Ausparken den gegenüber abgestellten Mercedes. Anschließend stieg er aus und betrachtete den Schaden. Danach fuhr er in seine Parklücke zurück, stieg nochmals aus und schaute sich den Schaden ein zweites Mal an. Daraufhin stieg der Unfallverursacher ein und fuhr davon. Die Kamera nahm den Unfallhergang auf und die Polizeibeamten konnten das Kennzeichen des Verursachers ablesen. Er konnte zu Hause angetroffen werden. Der 69-Jährige musste sofort seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 2300 Euro, wobei sich der Schaden an dem Mercedes auf 1800 Euro beläuft.



Wernau, 16.06.2010, Einbruch in Gaststätte



Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte am Bahnhofsplatz in Wernau ein. Der Unbekannte wuchtete eine Schiebetüre auf und gelangte so ins Innere. Im Gastraum brach er vier Spielautomaten auf und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere hundert Euro.