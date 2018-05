Anzeige

Esslingen (pol) Ein 11-jähriges Mädchen, das am Freitag gegen 20.15 Uhr mit dem Fahrrad in der Blumenstraße unterwegs war, wurde zunächst von einem Fahrzeug verfolgt. Im Bereich des Ebershaldenfriedhofes hielt sie an, in der Meinung, das Fahrzeug würde jetzt vorbeifahren.

Der Pkw hielt jedoch ebenfalls, der männliche Fahrer stieg aus und sprach das Mädchen an. Zunächst stellte er ihr unverfängliche Fragen, die dann aber immer persönlicher wurden. Schließlich umarmte er das Mädchen und versuchte es zu küssen. Schließlich forderte er das Mädchen auf, in seinem Pkw zu steigen, er würde mit ihr ein Eis essen gehen. Das Mädchen flüchtete mit ihrem Fahrrad.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 40 - 50 Jahre alt, lange glatte braun-graue Haare zu einem Zopf gebunden, etwas dickliche Figur. Er trug eine schwarze Nike-Jogginghose mit weißem Nike-Emblem an der rechten Seite sowie ein schwarzes T-Shirt. Er sprach akzentfrei deutsch und hatte einen Arm bis zum Oberarm eingegipst oder verbunden. Er war mit einem älteren dunklen Fahrzeug unterwegs, an dem rote Kennzeichen angebracht waren. Das Polizeirevier Esslingen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0711 /3990-330 entgegen.