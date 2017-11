Anzeige

Lenningen (pol) - Überwiegend Parfums hat ein noch unbekannter Täter am Montagmorgen bei einem Einbruch in einen Drogeriemarkt in Lenningen gestohlen.

Nach polizeilichen Erkenntnissen dürfte sich die Tat gegen fünf Uhr ereignet haben. Über die Haupteingangstür, die er mit brachialer Gewalt öffnete, verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Geschäft. Danach ging er wohl zielstrebig in Richtung Parfumauslage und bediente sich daraus. Wie viele Flakons der Unbekannte schlussendlich mitgehen ließ, ist noch nicht bekannt. Der Schaden an der Eingangstür dürfte mehrere hundert Euro betragen.