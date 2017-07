Beuren (pol) - Mit schwersten Verletzungen musste ein 32-jähriger Kirchheimer nach einem Verkehrsunfall, den er am Montagmorgen unterhalb der Weiler Steige verursacht hat, ins Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige

Der Kirchheimer war gegen 8.30 Uhr mit seinem 40-Tonnen Gliederzug auf der Weiler Steige von Erkenbrechtsweiler bergabwärts unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er am Ende der Steige die Kontrolle über sein tonnenschweres Gespann und schleuderte nahezu ungebremst über die K 1242 in die gegenüberliegende Böschung. Lastwagen und Anhänger überschlugen sich mehrmals, wobei der Drehschemel des Anhängers abriss und beide Fahrzeuge mehrere Meter voneinander getrennt seitlich liegend zum Stillstand kamen. Beide Tankaufbauten wurden so schwer beschädigt, dass die Ladung bestehend aus Flusswasser, auslief. Eine Umweltverunreinigung entstand laut Polizei nicht. Der Fahrer konnte von Ersthelfern aus dem völlig zerstörten Lkw geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerstverletzen nach notärztlicher Erstversorgung in eine Spezialklinik. Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.

Anzeige

Bildergalerie: Tankzug fährt ungebremst Böschung hinab

Die Bergung des Lkw-Wracks und des ebenfalls zerstörten Anhängers, zu der Spezialgerät eingesetzt werden muss, wird noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Verkehrsbehinderungen auf der Kreisstraße sind aber nicht zu erwarten. Mit im Einsatz waren die Feuerwehren Beuren und Nürtingen mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten, sowie der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und zehn Rettungskräften und ein Rettungshubschrauber. Der Schaden wird auf knapp 40.000 Euro beziffert.