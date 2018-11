Anzeige

Kirchheim (pol)Am Samstag gegen 14.55 Uhr hat ein LKW-Fahrer auf dem Rastplatz Kruichling mit seinem Fahrzeug erheblichen Schaden verursacht. Der 47-jährige Mann aus Weißrussland wollte mit seinem 40-Tonner aus einem Parkplatz ausparken und touchierte zuerst mit seinem rechten Außenspiegel einen abgestellten Lkw. Er fuhr weiter und streifte einen weiteren LKW am linken Rand. Ohne anzuhalten fuhr er weiter, blieb in einer Rechtskurve auf dem Parkplatz an einem weiteren Lkw hängen und rammte schließlich einen vierten LKW, in dem er sich mit seinem Fahrzeug verkeilte. Aufmerksame Zeugen eilten herbei und nahmen dem Fahrer den Zündschlüssel des LKW ab, um eine Weiterfahrt zu verhinden. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme sogleich auch einen stichhaltigen Grund fest, warum der Fahrer seinen LKW offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Mit einer Seilwinde mussten die verkeilten LKW auseinander gezogen werden. Ebenfalls muss derzeit geprüft werden, ob der LKW des Unfallfahrers eine gültige Zulassung besitzt.