Kirchheim (pol) - Gleich zwei Fahrzeuge auf einmal musste die Verkehrspolizei am Dienstagnachmittag in Kirchheim aus dem Verkehr ziehen. Den Beamten fiel ein 3,5 Tonnen Lkw und der Anhänger aus Rumänien aufgrund des desolaten Zustands um 13.30 Uhr in der Maria-Merian-Straße auf. Deswegen wurde das Gespann sofort einem Sachverständigen zugeführt. Der Gutachter stellte dann fest, dass die Bremsanalage des Anhängers völlig und die des Lastwagens teilweise ohne Funktion war. Weiterhin wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass der Lkw massiv Betriebsflüssigkeiten verlor und diese über den heißen Auspuffkrümmer liefen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis das Fahrzeug zum Brennen angefangen hätte. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und die Kennzeichen sowie die Fahrzeugpapiere einbehalten. Gegen den 35-jährigen Fahrer und Halter wurde eine Kaution in Höhe von knapp 2.000 Euro festgesetzt.

Anzeige