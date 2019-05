Plochingen (pol)60.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Überleitung von der B 10 zur B 313 ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Lkw-Fahrer war mit seinem Mercedes Arocs gegen 14.40 Uhr auf der B 10 von Esslingen her kommend in Richtung Nürtingen unterwegs, als er auf der Überleitung zur B 313 nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er die Leitplanke und kippte an der Böschung um. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer übermüdet. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Für die Bergung des LKW war ein Spezialkran erforderlich. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der B 10.