Wendlingen (dpa/lsw) Ein Schwertransporter hat sich auf der Autobahn 8 Richtung München an der Anschlussstelle Wendlingen festgefahren. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, sei er schlichtweg zu breit für die Straße. Die Anschlussstelle führt zur Bundesstraße 313 in Richtung Plochingen. Die Polizei hat die Auffahrt zur Bundesstraße gesperrt, Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen im Berufsverkehr einstellen. Auf der A8 kommt es zu erheblichen Staus.