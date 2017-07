Reichenbach (pol) - Bei einem Wendemanöver hat der Fahrer eines Sattelzuges am Dienstagabend in der Siegenbergstraße an einem parkenden Auto einen großen Schaden angerichtet, teilte die Polizei mit. Der 51-jährige Sattelzugfahrer setzte gegen 23.15 Uhr seinen Auflieger rückwärts in die Neuffenstraße und fuhr anschließend nach links in die Siegenbergstraße ein. Hierbei schwenkte sein Auflieger nach rechts aus und streifte einen ordnungsgemäß abgestellten VW Polo auf der Fahrerseite beginnend an der hinteren Tür bis vor zum Kotflügel. Am Polo wurde dabei die Fahrertüre regelrecht aufgeschlitzt. Ohne anzuhalten setzte der Lkw die Fahrt fort. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Er meldete ihn der Polizei, die im Zuge der Fahndung den Sattelzug auf der Landstraße 1192 zwischen Reichenbach und Plochingen ausfindig machte und den 51-jährigen rumänischen Fahrer einer Kontrolle unterzog. Am Auflieger waren deutliche Unfallspuren und entsprechende Farbantragungen erkennbar. Der Lkw-Fahrer gab zu Protokoll, nichts von dem Streifvorgang bemerkt zu haben. Am Auflieger war nur ein geringer Schaden von etwa 250 Euro entstanden, am VW Polo von mindestens 6000 Euro.

