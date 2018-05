Anzeige

Neuhausen (pol/lh)Am Montag geriet gegen 16:20 Uhr ein Kleinlastwagen auf der A8 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Esslingen in Brand. Aus bislang unbekannter Ursache platzte der hintere linke Reifen des Lkw, worauf der Laderaum sofort Feuer fing. Das Fahrzeug, welches mit Getränkekisten beladen war, konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand floss eine größere Menge Diesel ins Erdreich, zudem wurde der Fahrbahnbelag beschädigt. Der Schaden beläuft sich hierfür auf etwa 16.000 Euro. Am Lkw und dessen Ladung wird der entstandene Schaden auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens sowie des Verzögerungsstreifens der Anschlussstelle Esslingen musste bis 20:45 Uhr durch die Autobahnmeisterei Kirchheim unter Teck aufrechterhalten werden, sodass zeitweise eine Rückstau von bis zu 14 Kilometern entstand. Die freiwillige Feuerwehr Neuhausen und die Flughafenfeuerwehr waren mit zehn Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Vertreter des Landratsamtes waren aufgrund des Dieselaustritts ebenfalls am Ereignisort.