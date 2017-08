Köngen (pol) - Zu einem Lkw-Aufbruch, der sich am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr vor einem Einkaufszentrum in der Immanuel-Maier-Straße in Köngen ereignet hat, sucht der Polizeiposten Wendlingen noch Zeugen. Der 37-jährige Kurierfahrer stellte laut Polizei den weißen Lkw der Marke Mercedes Atego mit der Aufschrift "Hertz" kurz vor 9 Uhr an der dortigen Laderampe ab und begab sich über die Rampe in das Einkaufszentrum. Als er wenige Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er, dass die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen und eine im Lkw liegende Geldkassette gestohlen worden war. Die aus schwarzem Metall bestehende Kassette ist 50 Zentimeter breit, 50 Zentimeter hoch, etwa zehn Zentimeter tief und dürfte rund 20 Kilogramm wiegen. Darin befand sich Bargeld in noch unbekannter Höhe, das der 37-Jährige für ein Unternehmen als Kurier transportierte. Zeugen, denen rund um den Lkw mit der Aufschrift "Hertz" an der Laderampe Personen oder andere Fahrzeuge aufgefallen sind oder die andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 07024/920990 bei der Polizei zu melden.

