Nürtingen (pol) - Sachschaden in Höhe von insgesamt 27.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich laut Polizei am Mittwochabend, um 17.45 Uhr, in der Schlosserstraße ereignet hat. Der 63-jährige Fahrer eines VW Touareg war dort in Fahrtrichtung Mühlstraße unterwegs, als er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw-Anhänger übersah und diesen heftig streifte. Während an dem Anhänger vergleichsweise geringer Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstand, hat der Unfallverursacher an seinem Pkw, an dem die gesamte rechte Seite beschädigt wurde, Totalschaden zu beklagen.

